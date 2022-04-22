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Вдова Николая Караченцова раскрыла сумму своей зарплаты в «Ленкоме»

Антон Махов

Общество
Вдова Николая Караченцова раскрыла сумму своей зарплаты в «Ленкоме»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала правду о своей зарплате: заслуженная артистка высшей категории получает в «Ленкоме» 40 тысяч рублей. Этим она поделилась в беседе с «Комсомольской правдой».

Последние годы жизни Караченцова актриса провела рядом с ним и не играла в театре, потому что это помешало бы ей заботиться о супруге.

— Сегодня я продолжаю играть в массовке — заслуженная артистка, артистка высшей категорий, жена народного артиста. И зарплату получаю как артист массовки, который работает на низком уровне: 40 тысяч рублей, — призналась Поргина.

Так или иначе, но актриса рассказала, что даже в ролях массовки она восхищает зрителей. Также, по ее словам, зрители часто зовут ее выйти на поклон в конце выступления, однако обида актрисы на директора «Ленкома» Марка Варшавера так сильна, что она не выходит.

Сам же директор обвиняет Поргину в злоупотреблении титулами. По его словам, она получает те роли, которые может исполнить в 73 года. Ранее Варшавер сообщал, что Поргина получает 55 тысяч рублей в «Ленкоме» и имеет повышенную пенсию в размере 53 тысяч.

Сама актриса считает, что ее звездный час снова настанет, а относительно денег заявила, что еле сводит концы с концами.

В конце января Поргина в беседе с «ВМ» прокомментировала смерть артиста Леонида Куравлева.

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