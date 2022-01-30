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«Он будет в раю»: Людмила Поргина отреагировала на смерть Леонида Куравлева

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Он будет в раю»: Людмила Поргина отреагировала на смерть Леонида Куравлева
Фото: Youtube / Сегодня вечером

С уходом Леонида Куравлева отечественный кинематограф потерял одного из величайших гениев. Так прокомментировала смерть артиста его близкая подруга, актриса Людмила Поргина.

По ее словам, старания врачей оказались тщетными и даже экстренная операция, проделанная накануне, не принесла положительной динамики.

— Вы знаете, это так грустно. Величайший гений, который олицетворял целое золотое поколение советского кино, абсолютно уникального! Леня был человеком очень открытым, который говорил честно о своей любви, о своих страстях и чувствах. Даже операция не помогла, но я так верила, что он поправится и мы вскоре увидимся. Но нет…Господь забрал. Радует только одно: Леня будет лежать рядом с моим Колей (Николай Караченцов — Прим. «ВМ») на Троекуровском кладбище. И, приезжая туда, я всегда смогу к Лене подойти и поболтать с ним, узнать, как ему там летается. Я уверена, что он будет в раю, потому что был чистейшим человеком.

Вдова Караченцова добавила, что последние несколько лет Куравлев очень тосковал о супруге, которая ушла из жизни в 2012 году.

Поргина отметила, что постоянно была на связи с сыном артиста, когда он попал в больницу в Коммунарке с диагнозом «пневмония».

— Очень надеялась, что его спасут. Светлая память и сил родным!

О смерти народного артиста РСФСР Леонида Куравлева стало известно в воскресенье, 30 января. До этого он находился в медицинском учреждении.

10 января стало известно, что Куравлев находится в реанимации. Артиста доставили в больницу 5 января, врачи диагностировали у него температуру около 38 градусов и пониженную сатурацию на уровне 89 процентов. Тесты на коронавирус Куравлев сдавал дважды — 6 и 9 января. Оба они показали отрицательный результат.

СМИ узнали, что 85-летний народный артист РСФСР в последнее время жил в доме престарелых.

21 января Куравлев был переведен из реанимационного отделения в хоспис, ему поставили диагноз «деменция смешанного типа». Состояние артиста медики оценивали на уровне средней тяжести.

Леонид Куравлев — актер советского и российского кино, звезда многих культовых фильмов отечественного кинематографа. Известен ролями в таких картинах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Вий», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок». Артист продолжал сниматься в кино вплоть до 2015 года.

Куравлев был женат на учительнице Нине Васильевне Куравлевой. Они прожили вместе 52 года. Супруга артиста скончалась в 2012 году. После ее смерти Куравлев начал вести затворнический образ жизни. У актера двое детей: дочь — психотерапевт Ксения и сын — бизнесмен Василий, а также три внука — Степан, Федор и Григорий. О его биографии можно узнать в материале «Вечерней Москвы».

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