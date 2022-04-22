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СК возбудил уголовное дело за жестокое обращение с пленными солдатами РФ на Украине

Георгий Соланович

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СК возбудил уголовное дело за жестокое обращение с пленными солдатами РФ на Украине
Фото: gov.spb.ru

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по фактам жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине. Информация об этом появилась на сайте ведомства в пятницу, 22 апреля.

— В отношении руководства и сотрудников следственных изоляторов, расположенных на территории Украины в городах Кропивницкий (Николаевская область), Киеве (СИЗО № 13) и Полтаве (СИЗО № 23), возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных первой частью статьи 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), — говорится в сообщении.

В СК пояснили, что украинские служащие вопреки Женевской конвенции жестокого обращались, пытали, а также «высказывали угрозы жизни и здоровью» в отношении российских солдат.

На данный момент военнопленные РФ проходят лечение и реабилитацию. Следователи занимаются установлением виновных лиц, уточняется на сайте ведомства.

До этого глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить слова основателя украинского националистического полка «Азов» Андрея Билецкого о возможном ударе ракетами «Точка-У» по участникам акции «Бессмертный полк» в Мариуполе.

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