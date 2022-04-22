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Загрутдинов: Два объекта социального назначения получат лифтовые пристройки в этом году

Анастасия Колоскова

Город
Загрутдинов: Два объекта социального назначения получат лифтовые пристройки в этом году
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Ставропольская улица, 27А Карта всех событий

У двух объектов социального назначения в этом году появятся лифтовые пристройки. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что речь идет о зданиях пансионата для ветеранов труда № 17, расположенном на улице Ставропольской, 27А, в районе Люблино и центра содействия семейному воспитанию «Наш дом» на улице Новозаводская, 19А, в районе Филевский парк.

— Решение о пристройке лифтов связано с тем, что в городе, особенно на территории социальных объектов, создается безбарьерная среда, обеспечивающая определенный уровень комфорта для всех посетителей, в том числе пожилых и маломобильных людей, — отметил Рафик Загрутдинов.

Руководитель ведомства также рассказал о ходе строительства детско-взрослой поликлинике в районе Свиблово. По его словам, внутренняя отделка в здании готова на 50 процентов. Также глава столичного департамента добавил, что общестроительная готовность медицинского учреждения составляет 67 процентов. Планируется, что объект введут в эксплуатацию в 2022 году.

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