Жители Подмосковья оплатили проезд картой «Тройка» восемь миллионов раз

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Жители Подмосковья оплатили проезд в автобусах региона картой «Тройка» восемь миллионов раз. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов в пятницу, 22 апреля.

Восьмимиллионным пассажиром стала жительница Одинцова Екатерина Власова. Она воспользовалась маршрутом № 339 Одинцово — Москва (метро «Парк Победы»)». Ей вручили подарок — коллекционный альбом с картами «Тройка».

— Наши регионы сегодня — уже единое транспортное пространство, где действует общая билетная система. Это значит, и москвичу, и жителю Московской области достаточно иметь одну карту «Тройка», что делает поездки на городском транспорте в обоих регионах удобнее. С февраля 2021 года картой «Тройка» в Подмосковье воспользовалось восемь миллионов пассажиров, ее популярность продолжает расти, — пояснил Ликсутов.

Как отметила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова, возможность оплачивать проезд «Тройкой» на данный момент существует уже во всех подмосковных автобусах. С начала 2022 года уже совершено больше 3,6 миллиона поездок. Такое нововведение позволяет пассажирам использовать одну карту для всех видов общественного транспорта Московского региона.

Набольшее число граждан, которые воспользовались транспортной услугой, проживает в Химках, Балашихе и Одинцове. Чаще всего жители пользовались маршрутом № 344 Химки (платформа Левобережная) — Москва (метро «Речной вокзал»).

С февраля 2021 года пассажиры Московской области имеют возможность оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью «Тройки». После запуска билетной системы «СберТройки» в автобусах «Мострансавто» услуга стала доступна на всех подмосковных автобусных маршрутах.

До этого стало известно, что с начала 2022 года пассажиры совершили более 23,2 миллиона поездок на маршрутах «Мострансавто» между областью и Москвой.