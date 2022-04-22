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Пуртов рассказал о развитии экономики Москвы в условиях санкций

Антон Махов

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Пуртов рассказал о развитии экономики Москвы в условиях санкций
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва испытывает определенные сложности в условиях санкций, но благодаря разработке и внедрению мер поддержки для бизнеса экономика и социальная сфера быстро адаптируются. Об этом рассказал руководитель департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов в пятницу, 22 апреля.

По его словам, сейчас действую 230 федеральных и 50 столичных мер поддержки экономики.

Среди основных вызовов Пуртов перечислил возможный рост безработицы, утечку высокопрофессиональных кадров, прекращение поставок продовольствия из-за рубежа, застой рынка, разрыв логистических цепочек и застой на рынке кредитования из-за высоких ставок.

Глава департамента подчеркнул, что Россия располагает достаточными ресурсами для организации собственных производств, создания оборудования и программного обеспечения. Меры поддержки IT сектора беспрецедентны, отметил он. Москва генерирует огромное количество рабочих мест и возможностей для организации производств и предпринимательской деятельности.

Также Пуртов добавил, что Москва может в достаточно краткие сроки нивелировать кризисные ситуации, возникшие из-за любых поводов: от коронавируса до санкций.

18 апреля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о принятых мерах по повышению устойчивости столичной экономики. Он отметил, что город продолжает реализацию плана повышения устойчивости столичной экономики.

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