Почему российские самолеты могут обойтись без GPS

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Отказ от использования системы GPS некритичен для совершения авиаперелетов. Об этом рассказал заслуженный пилот России Виктор Саженин.

— Первые пять самолетов A-310, которые мы получили в 1992 году, не имели GPS вообще. Мы летали через океан в Америку, Японию, на Камчатку, Сахалин. Критического для безопасности полетов ничего нет, если, скажем, с завтрашнего дня система GPS будет отключена. Самолеты не упадут, не начнут петлять, как зайцы, просто точность навигации будет несколько ниже, — отметил эксперт.

По его словам, система GPS лишь автоматически корректирует навигацию, однако любой подготовленный пилот может делать это вручную. Саженин пояснил, что на дисплее отражается метка самолета, которая время от времени «уезжает», поэтому за ней необходимо следить.

ГЛОНАСС способен выполнять те же функции, что и GPS, для этого находящихся на орбите спутников вполне достаточно, заключил эксперт.

Накануне Росавиация попросила авиакомпании подготовить свою инфраструктуру к полетам без использования навигации GPS из-за вероятности отключения системы в России.

Подробнее о том, когда российские самолеты перейдут с GPS на систему ГЛОНАСС, — в материале «Вечерней Москвы».