Трамваи двух маршрутов задерживаются в центре Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В центре столицы задерживаются трамваи на двух маршрутах из-за автомобиля на путях. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что трамваи № 7 и 50 задерживаются в Протопоповском переулке в районе остановки «Метро «Проспект Мира».

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Накануне трамваи № 9 и 50 задерживались на улице Образцова из-за аварии на путях. ДТП произошло в районе остановки «Улица Образцова».

До этого на шоссе Энтузиастов произошла авария с участием двух автомобилей, что привело к задержке трамваев нескольких маршрутов. ДТП случилось на путях в районе остановки «Душинская улица». Из-за инцидента задерживались трамваи № 12, 38 и 46. Позже движение трамваев на шоссе Энтузиастов удалось восстановить.