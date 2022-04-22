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Движение трамваев в Протопоповском переулке восстановили

Лейла Алиева

Город
Движение трамваев в Протопоповском переулке восстановили
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Протопоповский переулок Карта всех событий

Движение трамваем № 7 и 50 в Протопоповском переулке в районе остановки «Метро «Проспект Мира» восстановили. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Восстановлено движение трамваев в Протопоповском переулке, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что движение трамваев на данном участке было приостановлено в связи с автомобилем на путях. В дептрансе отмечали, что маршруты временно изменены.

Ранее в апреле стало известно о запуске двадцати трехсекционных трамваев «Витязь-Москва». Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что в городе идет плановое завершение очередного контракта на закупку самых инновационных вагонов с российской компанией «ПК Транспортные системы». Поставки в столицу не просто идут по графику, но и опережают его. Запуск планируется уже к середине текущего года.

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