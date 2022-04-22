Трамвайное движение на Шаболовке не закроется 23 и 24 апреля

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Движение трамваев на Шаболовке не закроется в грядущие выходные. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— В выходные, 23 и 24 апреля, движение трамваев на Шаболовке закрываться не будет. Трамваи № 14, 26, 47, 49 будут ходить по своим обычным маршрутам. Временный автобус № 047 в эти дни не работает, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого в ведомстве сообщили, что из-за ремонтных работ с 16 апреля временно перестанет работать по выходным маршрут трамвая № 49. Уточнялось, что жители города смогут воспользоваться трамваем № 47 от остановки «Нагатино» до Серпуховского вала. Маршрут будет укорочен по выходным.

В апреле стало известно о запуске двадцати трехсекционных трамваев «Витязь-Москва». Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что в городе идет плановое завершение очередного контракта на закупку самых инновационных вагонов с российской компанией «ПК Транспортные системы». Поставки в столицу не просто идут по графику, но и опережают его. Запуск планируется уже к середине текущего года.