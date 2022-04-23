«Потрясение»: Ольга Будина возмутилась высказываниями Татьяны Лазаревой

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Телеведущая и юмористка Татьяна Лазарева эмигрировала из России в Испанию. Она уже много раз нелицеприятно высказывалась о российских военных и соотечественниках.

Многие россияне были крайне удивлены таким поведением артистки, не смогла молчать даже актриса Ольга Будина, которая очень редко высказывается на подобные темы.

— Уж насколько я стараюсь избегать репостов о своих коллегах, с которыми и врагов не нужно… Но одно потрясение от Татьяны Лазаревой чего стоит! — возмутилась артистка в своем Telegram-канале.

Напомним, Татьяна Лазарева вначале перебралась в Испанию одна, а потом к ней присоединился супруг Михаил Шац.

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова резко высказалась относительно появления ее коллеги Татьяны Лазаревой в одном из шоу на украинском телевидении, в котором та отпускала нелицеприятные шутки в адрес России и ее жителей. Она призналась, что это видео ее по-настоящему потрясло, и назвала подобный поступок со стороны Лазаревой невозможным «этически и эстетически».