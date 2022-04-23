Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ: Концерн Renault решил продать «АвтоВАЗ»

Юлия Курганова

Общество
СМИ: Концерн Renault решил продать «АвтоВАЗ»
Фото: Официальный сайт ОАО «АвтоВАЗ»

Концерн Renault готовит «АвтоВАЗ» к продаже. В мае французская корпорация планирует перевести большую часть иностранного руководящего состава из Тольятти в Москву. Об этом сообщило в пятницу, 22 апреля, издание «Газета.ru» со ссылкой на источник в «АвтоВАЗе».

Сообщается, что собственником российского завода может стать госкорпорация «Ростех» или структуры Министерства промышленности и торговли.

— Французы начали готовить завод к продаже российскому собственнику. В числе потенциальных претендентов на покупку называется дочернее подразделение Ростеха, а также структуры Минпромторга, — написано в статье.

В мае большая часть иностранного руководства российского концерна покинет завод или будет переведена на удаленный формат работы.

По информации ТАСС, долю Renault в «АвтоВАЗе» может приобрести один из китайских автоконцернов. Об этом агентству рассказал источник в госструктурах.

На данный момент Renault принадлежит 68 процентов в совместной с Ростехом компании ООО «Лада авто холдинг», которая владеет 100 процентами «АвтоВАЗа».

23 марта компания Renault выступила с заявлением о приостановке производственной деятельности на территории Российской Федерации. Компания также отметила, что рассматривает все возможные варианты, которые касаются ее доли в «АвтоВАЗе».

Читайте также:
продажа АвтоВАЗ RENAULT
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Все мнения
О проекте