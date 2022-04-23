СМИ: Концерн Renault решил продать «АвтоВАЗ»

Фото: Официальный сайт ОАО «АвтоВАЗ»

Концерн Renault готовит «АвтоВАЗ» к продаже. В мае французская корпорация планирует перевести большую часть иностранного руководящего состава из Тольятти в Москву. Об этом сообщило в пятницу, 22 апреля, издание «Газета.ru» со ссылкой на источник в «АвтоВАЗе».

Сообщается, что собственником российского завода может стать госкорпорация «Ростех» или структуры Министерства промышленности и торговли.

— Французы начали готовить завод к продаже российскому собственнику. В числе потенциальных претендентов на покупку называется дочернее подразделение Ростеха, а также структуры Минпромторга, — написано в статье.

В мае большая часть иностранного руководства российского концерна покинет завод или будет переведена на удаленный формат работы.

По информации ТАСС, долю Renault в «АвтоВАЗе» может приобрести один из китайских автоконцернов. Об этом агентству рассказал источник в госструктурах.

На данный момент Renault принадлежит 68 процентов в совместной с Ростехом компании ООО «Лада авто холдинг», которая владеет 100 процентами «АвтоВАЗа».

23 марта компания Renault выступила с заявлением о приостановке производственной деятельности на территории Российской Федерации. Компания также отметила, что рассматривает все возможные варианты, которые касаются ее доли в «АвтоВАЗе».