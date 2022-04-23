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«Невозможно веселиться»: ведущий передачи «Сто к одному» Гуревич уволился

Юлия Курганова

Общество
«Невозможно веселиться»: ведущий передачи «Сто к одному» Гуревич уволился
Фото: youtube.com

Ведущий программы «Сто к одному» на канале «Россия 1» Александр Гуревич высказал мнение по поводу происходящего в мире, после чего уволился. Его поступок неприятно удивил многих поклонников.

Гуревич заявил, что не хочет вести развлекательную программу и готов понять тех, кто не желает участвовать в ней.

— Считаю, что сейчас совершенно невозможно веселиться и шутить. Полагаю, и среди гостей нашей передачи, участников игр есть те, кто сегодня чувствовал бы себя иначе, — высказался 57-летний Гуревич, передает издание StarHit.

Пока неизвестно, кто станет новым ведущим шоу и будет ли оно сниматься вообще. «Сто к одному» выходит на телевидении с 1998 года, и Гуревич являлся бессменным ведущим передачи.

Телеведущий Иван Ургант объяснил свое долгое молчание в социальных сетях. Он ответил коллеге Ирене Понарошку на вопрос относительно своего молчания в последнее время.

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