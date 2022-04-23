Посол России в Италии рассказал об ухудшении отношений Москвы и Рима

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Российский посол в Италии Сергей Разов сообщил об ухудшении двусторонних отношений на фоне спецоперации на Украине. Об этом он рассказал в пятницу, 22 апреля.

По его словам, итальянские власти поступают странно, отправляя на Украину тяжелое вооружение и одновременно говоря о достижении мира.

— Я могу только сказать итальянским властям, что с помощью этого оружия будут убиты российские гражданские лица и военные. Конечно, это только ухудшит наши двусторонние отношения. Но не все в Италии поддерживают эти меры правительства, — сказал дипломат.

Он отметил, что высылка 30 российских дипломатов из Италии также не способствует развитию диалога между сторонами.

Разов подытожил, что Россия ответит зеркальными мерами на высылку послов, однако эти меры никому не будут выгодны, передает газета «Известия».

Недавно официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что позиция итальянских властей относительно санкций в отношении России неприлична. По ее словам, Рим забыл о том, как Москва в первых рядах оказала Италии помощь в период пандемии коронавируса. Захарова отметила, что когда Италия подвергалась остракизму со стороны Европы, Россия и КНР пришли ей на помощь.