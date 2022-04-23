Более 7 тысяч операций провели в хирургическом корпусе Боткинской больницы после ремонта

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Хирургический корпус № 7 Боткинской больницы открылся после капремонта осенью 2021 года. В общей сложности за полгода работы медики провели там более семи тысяч операций в пяти новых операционных. Об этом в субботу, 23 апреля, рассказал главный врач медицинского учреждения главный хирург и эндоскопист Москвы Алексей Шабунин.

— Здесь созданы все условия для оказания высокоспециализированной помощи пациентам с инфекционными осложнениями травм и заболеваниями костно-мышечной системы, — рассказал главврач больницы.

При этом в стационаре кратковременного пребывания москвичам провели около шести тысяч операций. С текущего года в отделении также принимают пациентов по направлению гнойной хирургии. Всего в коечном отделении гнойной хирургии и травматологии врачи провели свыше тысячи операций, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Городская клиническая больница им. С. П. Боткина за последние годы получила второе рождение. «Вечерняя Москва» узнала, как изменилось медучреждение и что нового в нем появилось.

Преобразования в больнице произошли очень серьезные. По словам главного врача Алексея Шабунина, в первую очередь стоит сказать о масштабной программе комплексного развития, утвержденной правительством Москвы в 2019 году. Сейчас, отметил он, идет капремонт лечебных корпусов и строится новый современный скоропомощный комплекс с вертолетной площадкой.