Как изменилась Больница им. С. П. Боткина

Главный врач Боткинской больницы Алексей Шабунин в приемном отделении нового эндоскопического центра / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Городская клиническая больница им. С. П. Боткина за последние годы получила второе рождение. «Вечерняя Москва» узнала, как изменилось медучреждение и что нового в нем появилось.

Преобразования в больнице произошли очень серьезные. По словам главного врача Алексея Шабунина, в первую очередь стоит сказать о масштабной программе комплексного развития, утвержденной правительством Москвы в 2019 году. Сейчас, отметил он, идет капремонт лечебных корпусов и строится новый современный скоропомощной комплекс с вертолетной площадкой.

— Полностью обновлено диагностическое и лечебное оборудование: сегодня пациенты Боткинской больницы проходят обследования на самых современных аппаратах КТ и МРТ, хирурги работают с новейшими эндоскопическими, лапароскопическими и хирургическими стойками, — рассказал Алексей Шабунин.

Помимо этого, в больнице есть роботическая хирургическая система.

— Все это, безусловно, не только делает Боткинскую больницу одной из самых мощных госклиник столицы, но прежде всего повышает уровень и качество лечения пациентов, — подчеркнул главврач. — Ведь благодаря современным технологиям операции проводятся с минимальным травматичным вмешательством, а это значит, что пациенты быстрее выписываются и восстанавливаются.

Еще из важных нововведений — в сентябре прошлого года в больнице открылся центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

Это произошло в рамках внедрения нового стандарта оказания специализированной онкологической помощи москвичам.

— У нас проходят лечение жители Западного административного округа, для которых доступен весь спектр онкологической помощи — от постановки диагноза до специализированного лечения и дальнейшего наблюдения в течение всей жизни.

Центр расположен в отдельном здании, которое было капитально отремонтировано и полностью оснащено необходимой техникой.

— Это современное здание с удобными пространствами для отдыха, в котором продумана и учтена каждая деталь, чтобы лечение пациентов проходило не только эффективно, но и комфортно. В залах химиотерапии расположены многофункциональные кресла, каждое кресло оборудовано пультом управления, чтобы пациент самостоятельно мог выбрать для себя комфортное положение, — подчеркнул Алексей Шабунин, уточнив, что пациенты попадают в центр амбулаторной онкологической помощи по направлению из районной поликлиники Западного округа при подозрении на онкологическое заболевание.

Летом 2021 года в Боткинской больнице появилось уникальное подразделение — высокопотоковый эндоскопический центр. В нем по полису обязательного медстрахования ежедневно, в том числе в выходные дни, москвичам проводят гастро- и колоноскопию, по направлению из городской поликлиники. Восемь процедурных, которые непрерывно работают с восьми утра до восьми вечера, позволяют проводить гастроскопию под мягкой седацией более 150 пациентам в день. Такого нет не только в России, но и в Европе, есть только в Москве.

Нефрологический центр больницы тоже получил свое развитие. Последние преобразования вывели этот центр на совершенно новый уровень оказания медицинской помощи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития:

— Мы продолжаем реализацию всех ключевых городских программ в штатном режиме. В их числе комплексное развитие Боткинской больницы, одного из крупнейших многопрофильных стационаров Москвы. В 2021 году здесь открыли центр амбулаторной онкопомощи, эндоскопический центр и хирургический корпус. В этом году планируем открыть паллиативный корпус после капремонта и продолжаем строительство скоропомощного стационарного комплекса.