В России выявили 8829 случаев коронавируса за сутки

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За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 8829 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончался 171 гражданин, еще 2682 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 13 030 человек.

Рост заражения коронавирусом в России может произойти во второй половине мая, после праздничных выходных. Такое мнение высказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев.

Говорить об окончании пандемии коронавируса в России можно будет только при отсутствии новых случаев заражения инфекцией в стране. Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, если в РФ будет регистрироваться периодичность заболевания COVID-19, то можно будет переносить коронавирусную инфекцию в разряд сезонных заболеваний.