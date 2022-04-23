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В Москве начался новый поток программы «Urban Лидер»

Полина Долганова

Город
В Москве начался новый поток программы «Urban Лидер»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Новый поток образовательной программы «Urban Лидер» начался в Университете правительства Москвы. На протяжении семи месяцев участники программы будут осваивать современные методики эффективного управления коллективом.

Основная цель проекта заключается в помощи руководителям городских проектов, которые хотят найти новый подход к выстраиванию отношений с коллегами.

— Наши участники — не просто слушатели, они наши партнеры и соавторы. Вместе мы создаем программу, которая позволяет вдохновлять и вести вперед свою команд, — рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Павел Гончаренко.

Уточняется, что количество мест для участников программы ограничено. К настоящему моменту к обучению уже приступили 106 человек.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина, проект позволит обрести новые знакомства, которые помогут участникам эффективно управлять Москвой, передали на официальном сайте мэра города.

Этой весной москвичи смогут освоить новое направление работы на разных онлайн-курсах или повысить свой профессиональный уровень. В центре «Профессионал» в апреле стартуют порядка 40 курсов в дистанционном формате. К обучению смогут приступить более 1000 человек. В центре представлены самые актуальные направления в сферах ИТ, интернет-коммуникаций, финансов, продаж, образования, административной работы.

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