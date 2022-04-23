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«Такой гигант»: ребенок-богатырь появился на свет в столичном роддоме

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Такой гигант»: ребенок-богатырь появился на свет в столичном роддоме
Фото: Андрей Коротков

В Москве на свет появился ребенок-богатырь, чей вес составил 5 килограммов 750 граммов. Мальчик родился в столичном роддоме № 8 у Надежды и Сергея Яковлевых. В их семье это уже третий мальчик, чьи параметры поразили не только родителей, но даже врачей. «Вечерняя Москва» пообщалась с бабушкой новорожденного.

По словам москвички Ларисы Геннадьевны (мамы роженицы — прим. «ВМ»), теперь у нее трое внуков, каждый из которых напоминает сказочного богатыря:

— У моей дочери и ее супруга это уже третий сын. Они все хотели девочку, но тут такой сюрприз — мальчик, и такой большой! Все детишки наши большие. Пошли в маму с папой, Сергея и Надежду. Первый мальчик родился весом 5 килограммов, а рост был у него 63 сантиметра. Второй не такой большой — 4100 граммов, а рост чуть меньше — 56 сантиметров. А вот вес третьего мальчика составил 5 килограммов 750 граммов — с пуповиной, а без нее — 5 килограммов 550 граммов. При таком весе его рост составил 63 сантиметра.

Малыш появился на свет 18 апреля. Его параметры превосходят на целый сантиметр данные предыдущего рекордсмена роддома.

По словам бабушки неврожденного, малыш появился на свет с помощью кесарева сечения, так как самостоятельно «не хотел выходить». Мать роженицы отметила, что именно благодаря стараниям медиков малыш родился здоровым и полноценным:

— Спасибо огромное врачам, которые очень быстро среагировали. Просто не сразу удалось определить вес мальчика. Никто не предполагал, что он такой большой.

Медперсонал до того был поражен размером мальчика, что посмотреть на богатыря пришло даже руководство медучреждения:

— Заведующий родильным домом пришел даже посмотреть, у кого такой гигант родился. Теперь у нас три богатыря.

Фото: Андрей Коротков
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Фото: Андрей Коротков
Фото: Андрей Коротков
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Фото: Андрей Коротков
Фото: Андрей Коротков
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Фото: Андрей Коротков
Фото: Андрей Коротков
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Фото: Андрей Коротков
Фото: Андрей Коротков
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Фото: Андрей Коротков
Фото: Андрей Коротков
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Фото: Андрей Коротков
Фото: Андрей Коротков
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Фото: Андрей Коротков

По словам Ларисы Геннадьевны, самый младший внук стал одним из самых крупных новорожденных в Москве. Теперь семейная пара надеется, что следующей будет девочка.

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