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Столичные хлебозаводы испекут более миллиона куличей и кексов к Пасхе

Полина Долганова

Город
Столичные хлебозаводы испекут более миллиона куличей и кексов к Пасхе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Два крупных кондитерско-булочных комбината Москвы испекут более миллиона куличей и кексов на Пасху. Совокупный вес продукции составит около 400 тонн.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, комбинаты изготовят куличи по 11 уникальным рецептам.

Так, комбинат «Коломенский» выпустит более 295 тонн продукции, а предприятие «Черемушки» — около 75 тонн.

Вкусные угощения можно будет приобрести в торговых точках Москвы и области, а также в онлайн-магазинах, рассказали на официальном сайте мэра столицы.

Накануне Пасхи-2022 москвичи начали активно покупать яйца, красители для них, а также наборы для декорирования. Не менее востребованы и готовые куличи. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в сервисе быстрой доставки Ozon fresh. По словам представителей сервиса, накануне Пасхи выросли продажи яиц.

Специалисты отметили, что самыми популярными у москвичей и жителей области стали наборы для окрашивания из четырех цветов, а также перламутровые красители.

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