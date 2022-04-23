Андрей Бочкарев: Ледовый дворец в районе Ясенево планируется построить в 2024 году

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Ледовый дворец в районе Ясенево на пересечении Новоясеневского проспекта с улицами Тарусской и Ясногорской планируется достроить в 2024 году. Об этом в субботу, 23 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, специалисты уже начали монтировать ступени трибун и выполнять сооружение третьего этажа будущего комплекса.

Рабочие продолжают возводить стены и перегородки цокольного и первого этажей объекта. Также ведутся работы по устройству вентиляционных систем.

Заммэра добавил, что дворец будет предназначаться для проведения тренировок и официальных соревнований по фигурному катанию и хоккею.

В состав комплекса войдут демонстрационная и тренировочная арены, а также два тренажерных зала, восстановительный центр и многое другое.

Строительная готовность объекта к настоящему моменту оценивается на 15 процентов, добавил в свою очередь глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Недавно Бочкарев рассказал, что в районе Покровское-Стрешнево построят дворец спорта с ледовой ареной и бассейном. Новая арена будет полностью оборудована согласно федеральному стандарту спортивной подготовки. Во время выступлений многофункциональная площадка сможет вмещать до 40 артистов единовременно.