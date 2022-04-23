СК возбудил дело по факту смерти человека на стройке в Москве

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Варшавское шоссе, 168 Карта всех событий

СК возбудил уголовное дело после смерти человека в результате обрушения в строящемся здании на Варшавском шоссе. Об этом «ВМ» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в субботу, 23 апреля.

— По результатам доследственной проверки Чертановским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, — сказала представитель ведомства.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». СК в рамках расследования установит лиц, допустивших нарушение правил безопасности, а также даст правовую оценку действиям должностных лиц организации.

До этого стало известно, что на Варшавском шоссе обрушились строительные леса. Уточняется, что под завалами осталось два человека. Одного их них удалось спасти, а второй на момент инцидента не подавал признаков жизни.