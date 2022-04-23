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Семь человек спасли при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Александр Афонин

Происшествия
Семь человек спасли при пожаре в жилом доме в центре Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Международная улица, 26 Карта всех событий

В Таганском районе Москвы произошел пожар в квартире девятиэтажного дома, в результате спасены семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России в субботу, 23 апреля.

— Произошло возгорание в квартире на седьмом этаже в доме 26 на улице Международной. В 16:03 пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в процессе разведки и тушения пожара спасателям удалось помочь семи людям, среди которых был один ребенок. Спасенных передали медикам, передает агентство городских новостей «Москва».

21 апреля стало известно, что произошло возгорание на северо-востоке Москвы. Инцидент произошел в трехэтажном административном здании на улице Академика Королева, 13а.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Позже сообщалось, что пожар полностью ликвидирован.

Еще один пожар произошел 15 апреля в деревне Пирогово в Подмосковье. Из горящих зданий самостоятельно эвакуировались 15 человек. На площади 600 квадратных метров полностью выгорел ангар.

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