Семь человек спасли при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Международная улица, 26 Карта всех событий

В Таганском районе Москвы произошел пожар в квартире девятиэтажного дома, в результате спасены семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России в субботу, 23 апреля.

— Произошло возгорание в квартире на седьмом этаже в доме 26 на улице Международной. В 16:03 пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в процессе разведки и тушения пожара спасателям удалось помочь семи людям, среди которых был один ребенок. Спасенных передали медикам, передает агентство городских новостей «Москва».

21 апреля стало известно, что произошло возгорание на северо-востоке Москвы. Инцидент произошел в трехэтажном административном здании на улице Академика Королева, 13а.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Позже сообщалось, что пожар полностью ликвидирован.

Еще один пожар произошел 15 апреля в деревне Пирогово в Подмосковье. Из горящих зданий самостоятельно эвакуировались 15 человек. На площади 600 квадратных метров полностью выгорел ангар.