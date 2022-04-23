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Полиция задержала участника конфликта со стрельбой в Москве

Александр Афонин

Происшествия
Полиция задержала участника конфликта со стрельбой в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Очаковское шоссе Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали участника конфликта со стрельбой на Очаковском шоссе на западе Москвы. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Очаково-Матвеевское города Москвы по горячим следам задержали второго участника конфликта, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает ТАСС.

На Очаковском шоссе возле магазина произошел конфликт на бытовой почве между двумя мужчинами. В результате инцидента один из них выстрелил в оппонента и скрылся.

По предварительным данным, в качестве оружия был использован травматический пистолет. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение.

20 апреля на востоке столицы произошла перестрелка между охранником магазина и покупателем. Зачинщиком стал мужчина, который начал стрелять в охранника.

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