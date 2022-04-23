Число погибших при пожаре в военном НИИ в Твери выросло до 11

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Число погибших в результате возгорания в Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) войск Воздушно-космической обороны России в Твери увеличилось до 11. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— В ходе разбора завалов были найдены тела еще пяти погибших, всего жертвами пожара стали 11 человек, — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что на месте происшествия до сих пор продолжаются работы, передает ТАСС.

21 апреля стало известно, что в здании ЦНИИ в Твери произошло возгорание. Пожал случился в кабинете на втором этаже.

Из-за деревянных перекрытий и внутренней обшивки в виде пластиковых панелей огонь начал быстро распространяться. Позже сообщалось, что открытое горение в здании оборонного НИИ удалось ликвидировать.

По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети. Сотрудники экстренных служб в настоящее время разбирают сгоревшие конструкции.