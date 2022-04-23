Минобороны сообщило об ударах по военному аэродрому в Одессе

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Вооруженные силы России при помощи высокоточных ракет вывели из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, где хранилась партия иностранного вооружения. Об этом сообщил в субботу, 23 апреля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

— Сегодня днем высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения, — сказал представитель ведомства.

Конашенков добавил, что российские войска за день поразили 22 военных объекта Украины и уничтожили около 200 националистов. По его словам, также ликвидированы три склада вооружения, военной техники и боеприпасов в районах Ильичевка и Краматорск, передает ТАСС.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российская армия полностью взяла под контроль Мариуполь. По его словам, до прихода в город российских войск украинские националисты успели тщательно подготовиться и даже взяли в заложники десятки тысяч мирных жителей.

Кадыров добавил, что войска полностью зачистили всю прилегающую к комбинату территорию и заблокировали скрывающихся на нем националистов.