Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новый логистический центр появится в Люберцах к 2026 году

Александр Афонин

Общество
Новый логистический центр появится в Люберцах к 2026 году
Фото: Unsplash

Новый логистический центр возведут к 2026 году в городском округе Люберцы. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий в субботу, 23 апреля.

— Предполагаемый объем инвестиций составит порядка 4,7 миллиарда рублей. В результате реализации проекта уже в следующем году в городском округе Люберцы будет создано около 120 новых рабочих мест, а к 2026 году эта цифра увеличится до 400, — сказал чиновник.

Администрация округа подписала соглашение о сопровождении инвестпроекта по строительству «Терминально-логистического центра Люберцы» с ООО «ТЛЦ Люберцы». Проект будет осуществлен в рамках реализации инвестпроекта, передает портал «Подмосковье сегодня».

18 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе окажут поддержку системообразующим предприятиям. По его словам, 25 апреля начнется конкурс на предоставление субсидий для представителей малого и среднего предпринимательства в области.

Проект направлен на поддержку начинающим предпринимателям в сфере бизнеса. Планируется, что они смогут почувствовать помощь государства.

Читайте также:
Подмосковье Строительство Бизнес
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces! или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте