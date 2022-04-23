Новый логистический центр появится в Люберцах к 2026 году

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Новый логистический центр возведут к 2026 году в городском округе Люберцы. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий в субботу, 23 апреля.

— Предполагаемый объем инвестиций составит порядка 4,7 миллиарда рублей. В результате реализации проекта уже в следующем году в городском округе Люберцы будет создано около 120 новых рабочих мест, а к 2026 году эта цифра увеличится до 400, — сказал чиновник.

Администрация округа подписала соглашение о сопровождении инвестпроекта по строительству «Терминально-логистического центра Люберцы» с ООО «ТЛЦ Люберцы». Проект будет осуществлен в рамках реализации инвестпроекта, передает портал «Подмосковье сегодня».

18 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе окажут поддержку системообразующим предприятиям. По его словам, 25 апреля начнется конкурс на предоставление субсидий для представителей малого и среднего предпринимательства в области.

Проект направлен на поддержку начинающим предпринимателям в сфере бизнеса. Планируется, что они смогут почувствовать помощь государства.