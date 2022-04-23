ВОЗ сообщила о почти 170 случаях гепатита неизвестного происхождения у детей

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Почти 170 случаев острого гепатита неизвестного происхождения выявлено у детей в 12 странах мира, известно об одном смертельном исходе. Об этом сообщила в субботу, 23 апреля, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

— По состоянию на 21 апреля 2022 года было зарегистрировано по меньшей мере 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения в 11 странах Европейского региона ВОЗ и одном государстве в регионе Северной и Южной Америки, — сказано в сообщении.

Уточняется, что 114 случаев острого гепатита у детей зарегистрировано в Великобритании, 13 случаев — в Испании, 12 — в Израиле, 9 — в Соединенных Штатах, 6 — в Дании. Менее пяти случаев выявили в Ирландии, по четыре — в Нидерландах и Италии, по два случая во Франции и Норвегии, по одному в Бельгии и Румынии, сообщает РИА Новости.

В Испании и Великобритании была зафиксирована вспышка детского гепатита неизвестного происхождения. Его симптомы напоминают обычную кишечную инфекцию: рвота, боль в животе и диарея. Однако при тяжелых формах заболевания некоторым юным пациентам понадобилась даже трансплантация печени. «Вечерняя Москва» решила узнать, насколько такой недуг опасен и какие последствия могут возникнуть.