В храме Христа Спасителя началось праздничное пасхальное богослужение
Главное пасхальное богослужение началось в субботу, 23 апреля, незадолго до полуночи по случаю праздника Воскресения Христова в храме Христа Спасителя.
Пасхальную заутреню и Божественную литургию совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На Первом канале, «России 1», «Спасе» и на официальном сайте Русской православной церкви ведется прямая трансляция богослужения.
Согласно Евангелию, Иисуса Христа распяли на горе Голгофе у Иерусалима, он был похоронен своими учениками и на третий день воскрес, после чего сам являлся людям.
Праздничные ночные и утренние богослужения в этот день пройдут во всех приходах Русской православной церкви.
Самолет делегации Фонда Андрея Первозванного (ФАП), который вылетел из Израиля с частицей Благодатного огня из иерусалимского храма Гроба Господня, совершил посадку в аэропорту Внуково-3 в субботу, 23 апреля.