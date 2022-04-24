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В храме Христа Спасителя началось праздничное пасхальное богослужение

Юлия Курганова

Общество
В храме Христа Спасителя началось праздничное пасхальное богослужение
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, улица Волхонка, 15 Карта всех событий

Главное пасхальное богослужение началось в субботу, 23 апреля, незадолго до полуночи по случаю праздника Воскресения Христова в храме Христа Спасителя.

Пасхальную заутреню и Божественную литургию совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На Первом канале, «России 1», «Спасе» и на официальном сайте Русской православной церкви ведется прямая трансляция богослужения.

Согласно Евангелию, Иисуса Христа распяли на горе Голгофе у Иерусалима, он был похоронен своими учениками и на третий день воскрес, после чего сам являлся людям.

Праздничные ночные и утренние богослужения в этот день пройдут во всех приходах Русской православной церкви.

Самолет делегации Фонда Андрея Первозванного (ФАП), который вылетел из Израиля с частицей Благодатного огня из иерусалимского храма Гроба Господня, совершил посадку в аэропорту Внуково-3 в субботу, 23 апреля.

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