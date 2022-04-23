Делегация Фонда Андрея Первозванного прилетела с Благодатным огнем в Москву

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Самолет делегации Фонда Андрея Первозванного (ФАП), который вылетел из Израиля с частицей Благодатного огня из иерусалимского храма Гроба Господня, совершил посадку в аэропорту Внуково-3 в субботу, 23 апреля.

Благодатный огонь сошел днем в Великую субботу, накануне Пасхи, в Кувуклии — часовне в центре храма Гроба Господня. Глава делегации ФАП, председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин присутствовал на торжественной церемонии и зажег от Благодатного огня лампаду.

Теперь огонь доставят на ночное патриаршее пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя и еще в несколько храмов Москвы и Подмосковья.

Также на встречу Благодатного огня в аэропорт приехали представители различных епархий Русской православной церкви, которые затем отвезут его в регионы, передает ТАСС.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram-канал «Известия»

По легенде огонь в первые минуты прикосновения к нему никого не может обжечь. «Вечерняя Москва» узнала у священника, что символизирует это явление.

По словам настоятеля храма Благовещения в Петровском парке Максима Обухова, согласно библейским сказаниям, первым свидетелем схождения Благодатного огня стал апостол Петр.

Священник пояснил, что Благодатный огонь является символом победы Иисуса Христа над смертью. По словам Обухова, в Великую субботу у храма Гроба Господня собирается огромное количество паломников со всего мира, чтобы получить Благодатный огонь. А после «этот источник света» распространяется по всей планете.