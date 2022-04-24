Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Россия, Москва, улица Волхонка, 15 Карта всех событий
Президент РФ Владимир Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в ночь на воскресенье, 24 апреля.
Рядом с российским лидером на службе был, как и в прежние годы, мэр Москвы Сергей Собянин.
Путин традиционно встречает праздник Светлой Пасхи в этом храме.
Главное пасхальное богослужение началось в субботу, 23 апреля, незадолго до полуночи по случаю праздника Воскресения Христова в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Пасхальную заутреню и Божественную литургию совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.