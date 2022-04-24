Патриарх Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех верующих с праздником Воскресения Христова, пожелал здоровья, мира и «неиссякаемой духовной радости» о воскресшем Христе.

— Дорогие братья и сестры, Христос Воскресе! В праздник святой Пасхи рад обратиться ко всем вам с этим приветствием, которое на протяжении двух тысяч лет победно звучит в нашем мире, — сказал он.

Патриарх Кирилл отметил, что Пасха является самым радостным и главным праздником для всех христиан, в этот день верующие славят Спасителя, который, «пережив страдания и мучительную казнь на кресте, воскрес на третий день из мертвых, победив смерть.

— Пасха — это победа жизни над смертью, света над тьмой. Пасха — безусловное торжество любви Бога к человеку, — подчеркнул предстоятель Русской церкви.

Президент России Владимир Путин приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя в ночь на воскресенье, 24 апреля.