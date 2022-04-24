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Ученые назвали чай, снижающий давление и борющийся с раком

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Ученые назвали чай, снижающий давление и борющийся с раком
Фото: Unsplash

Ученые сообщили, что чай из листьев оливкового дерева имеет множество полезных свойств. Вещество под названием олеуропеин, содержащееся в оливковых листьях, играет важную роль в борьбе с вирусами.

По словам специалистов, листья оливы действуют как натуральный антибиотик, укрепляют иммунную систему, нормализуют и восстанавливают нарушенные показатели печени, убивают вредные для организма микробы, обладают защитным действием против вирусов, поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, создают прочный щит против онкологических заболеваний и снижают давление.

Приготовить чай из листьев оливы просто. Можно использовать сушеные оливковые листья, которые продаются у травников, или высушить листья самостоятельно в домашних условиях, рассказали ученые.

— Для трех чашек чая будет достаточно четырех-пяти чайных ложек листьев. Листья немного размельчите, после чего залейте кипящей водой. Дайте настояться около десяти минут. Далее можете процедить и пить получившийся напиток, — сообщили они.

Эксперты утверждают, что для того, чтобы почувствовать эффект от такого чая, нужно выпивать две-три чашки в день.

Специалисты предупредили, что беременным, кормящим мамам и людям с хроническими заболеваниями не рекомендуется употреблять чай из листьев оливы. Пациенты с сахарным диабетом могут пить его под наблюдением врача.

Поскольку чай из оливковых листьев снижает артериальное давление и уровень глюкозы в крови, его следует с осторожностью употреблять людям с низкими значениями этих показателей, сообщается на портале Ensonhaber.

Врач Сара Каят рассказала, что злоупотребление такими тонизирующими напитками, как кофе или чай, может негативно отразиться на состоянии волос и усугубить их выпадение. Она отметила, что нормой считается выпадение от 100 до 150 волос в день.

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