Скончался политик — рекордсмен по длительности работы в Сенате США Оррин Грант Хэтч

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Сенатор США Оррин Грант Хэтч скончался в возрасте 88 лет. Он дольше всех в истории проработал в американском сенате. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщили на сайте его фонда Hatch Foundation.

— Мы с прискорбием сообщаем о кончине сенатора Оррина Г. Хэтча — почетного председателя фонда Хэтча, бывшего временно исполняющего обязанности президента Сената Соединенных Штатов и сенатора дольше всех в истории штата Юта, — говорится в сообщении.

В пресс-службе фонда отметили, что политик ушел из жизни в окружении семьи и близких в городе Солт-Лейк-Сити. На посту сенатора он пробыл 42 года, передает RT.

Оррин Грант Хэтч родился 22 марта 1934 года в Пенсильвании. С 1977 года он был сенатором США от штата Юта. В январе 2015 стал временным председателем Сената США. Он стал автором или соавтором около 750 законопроектов, ставших законами.