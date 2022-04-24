Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Скончался политик — рекордсмен по длительности работы в Сенате США Оррин Грант Хэтч

Александр Афонин

В мире
Скончался политик — рекордсмен по длительности работы в Сенате США Оррин Грант Хэтч
Фото: Unsplash

Сенатор США Оррин Грант Хэтч скончался в возрасте 88 лет. Он дольше всех в истории проработал в американском сенате. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщили на сайте его фонда Hatch Foundation.

— Мы с прискорбием сообщаем о кончине сенатора Оррина Г. Хэтча — почетного председателя фонда Хэтча, бывшего временно исполняющего обязанности президента Сената Соединенных Штатов и сенатора дольше всех в истории штата Юта, — говорится в сообщении.

В пресс-службе фонда отметили, что политик ушел из жизни в окружении семьи и близких в городе Солт-Лейк-Сити. На посту сенатора он пробыл 42 года, передает RT.

Оррин Грант Хэтч родился 22 марта 1934 года в Пенсильвании. С 1977 года он был сенатором США от штата Юта. В январе 2015 стал временным председателем Сената США. Он стал автором или соавтором около 750 законопроектов, ставших законами.

Политика Смерть США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces! или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте