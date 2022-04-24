Краснокнижные чибисы вернулись на природные территории Москвы

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Зеленоградский административный округ, Зеленоградский лесопарк Карта всех событий

Сотрудники Мосприроды заметили возвращение чибисов после зимовки на природные территории комплексного заказника «Зеленоградский» и в природно-исторический парк «Битцевский лес». Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы в воскресенье, 24 апреля.

— Чибисы относятся к семейству ржанковых. Узнать их можно по черному клюву, хохолку из длинных узких перьев на голове и необычным звукам, которые они издают. В них слышится тревожное и жалобное: «Чьи вы? Чьи вы?», — говорится в сообщении.

Птицы занесены в Красную книгу Москвы. Они одни из самых ярких представителей открытых пространств. Для гнездования они предпочитают поля, низкотравные луга и пустыри. Свои гнезда чибисы устраивают на земле.

Эти пернатые распространены на территории от Атлантического до Тихого океана. В районах с суровой зимой они ведут перелетный образ жизни, передает официальный сайт мэра Москвы.

18 апреля в столичных парках заметили краснокнижного яcтреба-перепелятника. Он был обнаружен в заказнике «Лианозовский» и Битцевском леcу.