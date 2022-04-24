Более 140 специалистов получили статус «московский врач» с начала года

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Почетный статус «московский врач» присвоен 148 медикам городских больниц и поликлиник. Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Елена Ефремова.

— Еще 148 специалистов городских больниц и поликлиник получили престижный статус «московский врач». Все они успешно прошли серьезную теоретическую проверку знаний и практических умений по своей специализации, — рассказала она.

Ефремова добавила, что в этот раз лидерами по числу специалистов стали врачи-хирурги — 191 человек. Также впервые статус «московская медицинская сестра» получили сотрудницы по специальности «сестринское дело в педиатрии». Статус присвоили 19 медсестрам.

Для получения почетного статуса врачу необходим трудовой стаж не менее пяти лет. Помимо этого, он должен подтвердить соответствие современным требованиям на теоретическом экзамене по специализации, на практическом экзамене с привлечением симуляционного оборудования, а также при решении ситуационных задач, передает официальный сайт мэра Москвы.

20 апреля стало известно, что московские врачи поставили пять миллионов предварительных диагнозов с помощью искусственного интеллекта. Система поддержки принятия врачебных решений позволяет значительно сократить время на постановку диагноза и повышает точность диагностики.