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Собянин поздравил москвичей со Светлым Христовым Воскресением

Александр Афонин

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Собянин поздравил москвичей со Светлым Христовым Воскресением
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Воскресением Христовым. Об этом он написал в своем Telegram-канале в воскресенье, 24 апреля.

— Дорогие друзья, поздравляю вас со светлым праздником Пасхи! От всей души желаю вам, вашим родным и близким здоровья и благополучия, — написал глава города.

В ночь на 24 апреля в храме Христа Спасителя состоялось главное пасхальное богослужение по случаю праздника Воскресения Христова. Пасхальную заутреню и Божественную литургию совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх поздравил всех православных верующих с праздником Воскресения Христова. Он отметил, что Пасха является самым главным и радостным праздником для христиан. В этот день верующие вспоминают Иисуса Христа, который пережил страдания и казнь на кресте.

Согласно Священному писанию, на горе Голгофе у Иерусалима распяли Иисуса Христа. Его похоронили ученики, и на третий день он воскрес, после чего сам являлся людям.

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