Голосование во втором туре президентских выборов началось во Франции

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Во Франции в воскресенье, 24 апреля, началось голосование в решающем туре президентских выборов.

Избирательные участки открылись в 09:00 по московскому времени. В большинстве коммун они будут работать до 20:00. В больших городах, как Париж, Лион, Марсель, Ницца, Бордо, Тулуза и другие, — до 21:00, передает РИА Новости.

Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Участие в нем приняли 12 кандидатов. По его итогам лидирующую позицию занял нынешний президент Франции Эммануэль Макрон. Он набрал 27,84 процента. Его основной оппонент — глава крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 23,15 процента.

Конституционный совет Франции объявит официальные результаты 27 или 28 апреля.

Президента Франции избирают сроком на пять лет. Граждане принимают участие путем прямого тайного голосования. В этом году в выборах могут принять участие около 49 миллионов избирателей.

Ожидается, что инаугурация состоится, когда истечет мандат нынешнего лидера: между объявлением результатов и 14 мая.