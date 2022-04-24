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Минобороны сообщило, что российские десантники спасли тяжелораненого офицера ВСУ

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны сообщило, что российские десантники спасли тяжелораненого офицера ВСУ
Фото: depositphotos

Военнослужащие Воздушно-десантных войск обнаружили офицера ВСУ, который получил серьезное ранение ноги. Его доставили в медотряд и оказали помощь. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщили в Минобороны России.

— В ходе разведывательно-поисковых действий российскими военнослужащими был обнаружен раненый военнослужащий ВСУ, которого оперативно эвакуировали в полевой медицинский госпиталь, где оказали первую медицинскую помощь, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что старший лейтенант ВСУ Игорь Оленчук был найден в ходе штурмовых действий 20 апреля. Как выяснилось позже, ранение он получил 16 апреля и был оставлен сослуживцами. В итоге у офицера началась гангрена.

После обнаружения старшего лейтенанта ему в полевых условиях провели операцию, которая длилась 3,5 часа. По окончании украинский военнослужащий позвонил 15-летнему сыну и рассказал, что с ним все в порядке, передает ТАСС.

Накануне в Минобороны заявили, что Госдеп США планирует сфабриковать доказательства о применении Россией химоружия.

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