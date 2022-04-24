Почти 50 тысяч сотрудников МВД обеспечили правопорядок в пасхальную ночь

Фото: Пресс-центр МВД России

В пасхальную ночь с 23 на 24 апреля более 48,1 тысячи сотрудников МВД поддерживали правопорядок в стране. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в воскресенье, 24 апреля.

По ее словам, в пасхальную ночь более чем в 7,3 тысячи населенных пунктах России прошло свыше 12,5 тысячи богослужений и крестных ходов. Вместе с сотрудниками МВД правопорядок охраняли военнослужащие национальной гвардии, народные дружинники и работники частных охранных предприятий.

Они заранее обследовали все помещения, в которых проходили праздничные мероприятия, передает «МВД Медиа». Благодаря принятым мерам правонарушений допущено не было, заключила Волк.

В ночь на 24 апреля в храме Христа Спасителя состоялось главное пасхальное богослужение по случаю праздника Воскресения Христова. Пасхальную заутреню и Божественную литургию совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх поздравил всех православных верующих с праздником Воскресения Христова. Он отметил, что Пасха является самым главным и радостным праздником для христиан. В этот день верующие вспоминают Иисуса Христа, который пережил страдания и казнь на кресте.