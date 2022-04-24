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Рублев обыграл Джоковича и стал победителем теннисного турнира в Белграде

Евгений Белоусов

Спорт
Рублев обыграл Джоковича и стал победителем теннисного турнира в Белграде
Фото: Twitter / atptour

Российский теннисист Андрей Рублев, седьмая ракетка мира, одержал победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в финале турнира в Белграде.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0. Всего соперники провели на корте 2 часа 27 минут.

Для 24-летнего Рублева это уже 11-й титул в карьере и третий в нынешнем сезоне. Призовой фонд белградского турнира превышает 530 тысяч евро.

В феврале Рублев одержал победу в турнире в Марселе. В финале он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (9) — 7:5, 7:6 (7:4).

20 апреля стало известно, что российским теннисистам запретили участвовать в международном Уимблдонском турнире 2022 года. По словам председателя Всеанглийского клуба Яна Хьюитта, были также рассмотрены альтернативные меры.

Однако организаторы турнира пришли к выводу, что другого варианта, кроме как запретить участие спортсменам из Белоруссии и России, нет. 1 марта Международная федерация тенниса (ИТФ) отменила все турниры в России под своей эгидой из-за операции на Украине.

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