Маршруты транспорта в центре Москвы поменяют из-за подготовки к параду Победы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В связи с подготовкой к проведению парада Победы в центре Москвы меняются маршруты автобусов с 20:00 25 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 24 апреля.

Автобусы в городе будут ходить следующим образом: м1 — от остановки «Больница РЖД» до Белорусского вокзала и от Болотной площади до улицы Кравченко; М2 — от метро «Владыкино» до метро «Лубянка» и от метро «Парк Победы» до метро «Библиотека имени Ленина».

М3 будет доступен на двух участках: остановка «Серебряный бор» — метро «Краснопресненская» и метро «Лубянка» — «Проспект Буденного». М6: стадион «Лужники» — метро «Кропоткинская», метро «Лубянка» — Дангауэровка.

М7 будет на участках: метро «Парк Победы» — метро «Библиотека имени Ленина» и метро «Лубянка» — метро «Стахановская». М9 — от Рижского вокзала до метро «Лубянка» и от Болотной площади до станции МЦК «ЗИЛ», говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, маршруты е10 от метро «Теплый Стан» до Болотной площади, е30 от 4-го микрорайона Митино до Белорусского вокзала, м40 от улицы Лобненская до метро «Охотный Ряд», а также с344 от Силикатного завода до метро будут укорочены.

На нескольких улицах Центрального административного округа (ЦАО) изменится схема движения транспорта из-за спортивных и праздничных мероприятий. Так, 24 апреля с 00:01 до 00:20 закроют участки улицы Петровки, Крапивенского переулка и Петровского бульвара.

В ночь с 24 на 25 апреля будет перекрыт участок улицы Петровки. Наконец, 1 мая с 00:01 до 23:59 будет закрыт участок Елисеевского переулка.