Автоэксперты рассказали, как часто нужно менять масло в АКПП

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Менять масло в автоматической коробке переключения передач (АКПП) нужно в соответствии с возрастом и особенностями эксплуатации автомобиля. Об этом рассказали автоэксперты.

Так, замену масла можно произвести двумя способами: аппаратным и частичным. Первый способ рекомендуют проводить для автомобилей с пробегом 100 тысяч километров. Он предполагает полную замену старого масла новым. Это делается при помощи специального оборудования в специализированных автосервисах.

Владельцам старых авто эксперты советуют использовать частичную замену масла, для чего не требуется специальное оборудование. Подобным способом можно изменить приблизительно половину объема масла. Для оптимального результата нужно через тысячу километров пробега повторить процедуру, пишет ФАН.

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