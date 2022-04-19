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Автоэксперт Пилипишин рассказал россиянам, стоит ли покупать машину

Виктория Непомнищева

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Автоэксперт Пилипишин рассказал россиянам, стоит ли покупать машину
Фото: Unsplash

Предсказать уровень цен на автомобили на данный момент невозможно, однако выбрать популярную машину, для которой с большей вероятностью будут доступны запчасти, уже можно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал аналитик рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Пилипишин.

Эксперт прогнозирует, что ожидать падения цен на автомобили по большей части бессмысленно:

— Вспомните основные продукты, которые покупаете. Допустим, колбаса. Она давно дешевела? Бензин? Квартиры? Как вы оцените ситуацию: снижение цен — это регулярное событие или, скорее, необычное? В конце концов, сколько вы знаете примеров за последние 10 лет, когда автомобили заметно дешевели?

Пилипишин отметил, что уровень цены также определяется балансом спроса и предложения.

— Если автомобили будут в избытке, то и снижения цен можно ожидать, — уверен эксперт. — Если с поставками будут проблемы и машин станет не хватать, то вряд ли цены понизятся, даже если доллар будет стоить 60 рублей.

В настоящее время желающим купить авто не стоит пытаться поймать колебания цены, считает аналитик. Лучше искать автомобиль, на который с наибольшей вероятностью будут доступны запчасти.

— Предсказать доступность запчастей для той или иной марки все-таки проще, чем ее будущую цену, — заключил Пилипишин.

Также автомобильный аналитик объяснил, когда пора менять зимнюю резину на летнюю.

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