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Экономист заявил, что санкции США против Китая навредят Вашингтону

Георгий Соланович

Экономика
Экономист заявил, что санкции США против Китая навредят Вашингтону
Фото: depositphotos

Соединенные Штаты могут ввести экономические санкции против Китая, однако они не только будут неэффективны, но и навредят Вашингтону. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.

— В случае введения санкций сами американские компании останутся без прибыли, так как именно большая маржа от дешевого труда китайских рабочих и уход от экологических проблем с вредным производством уже долгие годы дают США зарабатывать, — пояснил эксперт.

Так, по словам Тимофеева, пострадает американский гигант Walmart, производство у которого в большинстве находится в Китае.

Тем не менее, другие предприятия Штатов готовы перенести производство обратно в Америку, что позволяет США не опираться на КНР. Однако экономист подчеркнул, что Китай тоже имеет в своем распоряжении технологии и большое количество высококвалифицированных специалистов, что говорит о том, что Пекин также может обойтись без американского рынка и найти себе других партнеров.

Тимофеев резюмировал, что КНР имеет и другие экономические преимущества: развитие бездолларовой торговли, сотрудничество с соседними странами посредством проекта «Один пояс один путь», а также российский опыт борьбы с санкциями, пишет агентство «Прайм».

18 апреля Госдеп США пригрозил КНР серьезными последствиями в случае помощи России.

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