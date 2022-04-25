Гастроэнтеролог перечислил симптомы, которые требуют срочного обращения к врачу

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Продолжительная боль в животе, тошнота и горечь во рту требуют незамедлительного обращения за медицинской помощью. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Наиболее опасным заболеванием при этих симптомах является кровотечение из желудочно-кишечного тракта, уточнил врач. Оно сопровождается слабостью, тошнотой, повышенной потливостью, а также красноватым или черным цветом кала.

— Опасным является острый панкреатит. Поджелудочная железа начинает разваливаться и разлагаться прямо внутри тела человека под действием питания, алкоголя, курения, наследственных причин или вирусов, — отметил Вялов.

Симптомами этой болезни, по его словам, являются повышенная температура, длительная боль в животе, отдающая в спину.

Кроме того, гастроэнтеролог назвал признаки воспаления желчного пузыря — холецистита. На острое состояние указывает боль в правом боку, отдающая в спину, повышение температуры, горечь во рту, тошнота или ком в горле, передает «Москва 24».

Врач предупредил, что сложнее всего распознать острый гепатит, когда начинает разрушаться печень. Болезнь поначалу не имеет симптомов, кроме резкой усталости. Позже у человека начинает меняться цвет мочи, которая становится темной, а кал, напротив, приобретает светлый оттенок. При гепатите нет болевых симптомов, поэтому человеку сложно заподозрить проблему, заключил специалист.

Ранее Вялов назвал главные симптомы «ленивого» кишечника.