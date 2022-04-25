Строительство гостиницы в Ломоносовском районе отменено

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Марии Ульяновой, 17к2 Карта всех событий

В Ломоносовском районе отменили строительство гостиницы. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщила пресс-служба комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласовала прекращение реализации инвестпроекта по строительству гостиницы по адресу: улица Марии Ульяновой, вл. 17А (ЮЗАО), — говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что земельный участок площадью около 0,08 га был предоставлен инвестору в 2006 году. Инвестор собирался построить гостиницу общей площадью 6,9 тысяч квадратных метров. По ее словам, разрешительная документация на объект не выдавалась. На территории объекта расположен магазин площадью около 800 квадратных метров. В дальнейшем участок будет использоваться по существующему положению, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно, что в столице на данном этапе идет строительство почти 31 миллиона квадратных метров недвижимости. На данном этапе в столице заключено 154 081 договоров долевого участия на покупку.

Помимо этого, глава Москомстройинвеста отметила, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче в городскую собственность доли в проблемном ЖК «Академ Палас» в Западном административном округе (ЗАО) Москвы.