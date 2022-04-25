Врач рассказала, какие болезни можно определить по рукам

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Повышенная потливость рук может сигнализировать о проблемах со щитовидной железой, а отекшие ладони являются признаком опухоли мозга. Об этом рассказала врач-кардиолог, ревматолог Виктория Львовская.

По словам врача, постоянное ощущение вспотевших ладоней требует консультации врача-эндокринолога, так как указывает на повышенную выработку гормонов щитовидной железы. Это оказывает разрушающее воздействие на весь организм.

— У страдающих этим симптомом пациентов вырабатывается слишком много гормонов в крови, они ускоряют обменные процессы, — отметила она.

Ревматолог добавила, что к опасным признакам также относится увеличение ладоней. Это может сигнализировать о развитии опухоли гипофиза — нижнего мозгового придатка, пояснила она. Львовская уточнила, что гипофиз вырабатывает гормоны, которые оказывают влияние на обмен веществ, рост и репродуктивную функцию.

Кроме того, врач рекомендует обратиться к специалисту при пожелтении кожи или онемении пальцев рук. Подобные признаки могут указывать на неврологические нарушения и проблемы с печенью и желчным пузырем, пишет Пятый канал.

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