В Подмосковье прибыл поезд с детьми-сиротами из Донбасса

Фото: Официальный телеграм-канал Андрея Воробьева

23 апреля в Подмосковье прибыл поезд с первыми детьми-сиротами из Донбасса. Ребят встречал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Дети, которые остались без родителей, будут воспитываться в приемных подмосковных семьях.

— Дети из Донецка пережили уже очень многое, теперь их жизнь наконец станет спокойной и полной. Семьи долго подбирали для каждого ребенка, чтобы дети чувствовали себя максимально комфортно, — отметил Воробьев.

Он отметил, что в настоящее время в область приехали 27 детей.

Губернатор Московской области подчеркнул: все родители, которые примут детей, уже имели опыт воспитания сирот. Он подчеркнул, что это непростая задача, но приемные родители осознают свою ответственность, передает «360».

Андрей Воробьев напомнил, что в области ранее были закрыты приемные дома, на постоянной основе работают специальные школы для приемных родителей.

30 марта корреспондент «Вечерней Москвы» отправилась в подмосковный Подольск, в лагерь «Мечта», где живут прибывшие дончане, и в подольскую школу № 34, где обучаются их дети, и выяснила, как беженцы обустроились и адаптировались к новым условиям.