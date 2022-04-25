Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Подмосковье прибыл поезд с детьми-сиротами из Донбасса

Ирина Игнатенко

Общество
В Подмосковье прибыл поезд с детьми-сиротами из Донбасса
Фото: Официальный телеграм-канал Андрея Воробьева

23 апреля в Подмосковье прибыл поезд с первыми детьми-сиротами из Донбасса. Ребят встречал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Дети, которые остались без родителей, будут воспитываться в приемных подмосковных семьях.

— Дети из Донецка пережили уже очень многое, теперь их жизнь наконец станет спокойной и полной. Семьи долго подбирали для каждого ребенка, чтобы дети чувствовали себя максимально комфортно, — отметил Воробьев.

Он отметил, что в настоящее время в область приехали 27 детей.

Губернатор Московской области подчеркнул: все родители, которые примут детей, уже имели опыт воспитания сирот. Он подчеркнул, что это непростая задача, но приемные родители осознают свою ответственность, передает «360».

Андрей Воробьев напомнил, что в области ранее были закрыты приемные дома, на постоянной основе работают специальные школы для приемных родителей.

30 марта корреспондент «Вечерней Москвы» отправилась в подмосковный Подольск, в лагерь «Мечта», где живут прибывшие дончане, и в подольскую школу № 34, где обучаются их дети, и выяснила, как беженцы обустроились и адаптировались к новым условиям.

Читайте также:
Дети Донбасс сирота
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces! или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте