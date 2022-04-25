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Жена Макаревича прокомментировала 30-летнюю разницу в возрасте с мужем

Анна Михалюк

Общество
Жена Макаревича прокомментировала 30-летнюю разницу в возрасте с мужем
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

38-летняя Эйнат Кляйн, супруга российского музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, рассказал о том, как ей живется с мужем, разница в возрасте с которым составляет более 30 лет.

— Я всегда спокойно и нейтрально относилась к разнице в возрасте. Для меня это было наименьшее из всех сомнений. И так сложно найти близкого человека, а если выставлять барьеры: цвет глаз такой, рост такой… — сказала Эйнат в интервью для YouTube-канала «Осторожно: Собчак».

Родители положительно отреагировали на выбор дочери, но мама девушки была удивлена, что родственником стал известный музыкант.

Пара жила на две страны — Израиль и Россия — и в один момент Андрей Макаревич решил, что стоит организовать совместную жизнь в какой-то одной стране и сделал предложение.

— Не было предложения на одном колене. Это было что-то очень бытовое. Мы говорили о распорядке жизни, и он сказал, что нужно пожениться. Кольцо появилось в тот же день. Но вертолета с растяжкой «Выйди за меня» не было, — рассказала Эйнат.

В марте 2022 года у пары родился сын Эйтан. Андрей Макаревич рассказал о рождении четвертого ребенка, а супруга пояснила, почему для появления на свет сына был выбран именно Израиль.

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